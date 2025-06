Charles Leclerc non farà le FP1 oggi in Austria | chi è Dino Beganovic il pilota che lo sostituisce

Al GP d’Austria, la Ferrari si prepara a un weekend cruciale: mentre Charles Leclerc salta le FP1 e viene sostituito da Dino Begovic, la scuderia di Maranello introduce novità tecniche per risalire la china. Con grandi aspettative e nuove strategie, il team spera di invertire il trend negativo e tornare competitivo sulla pista di Spielberg. Sarà questa una svolta decisiva per il campionato? Restate con noi per scoprire come evolverà la sfida.

Sarà un weekend di importanti novità per la Ferrari al GP d’Austria. Sulla pista di Spielberg, infatti, la scuderia di Maranello ha deciso di portare un nuovo fondo e altre novità aerodinamiche sulla carrozzeria, sperando di poter dare una svolta ad una stagione finora decisamente deludente. Le novità, però, non riguardano solo la macchina, ma anche i piloti, visto che Charles Leclerc non parteciperà alle FP1 e verrà sostituito da Dino Beganovic. Non è un esordio per il pilota svedese, visto che aveva già preso parte ad una sessione di libere nel GP del Bahrain. Ricordiamo che ogni scuderia per regolamento deve utilizzare un rookie per quattro sessioni durante la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc non farà le FP1 oggi in Austria: chi è Dino Beganovic, il pilota che lo sostituisce

In questa notizia si parla di: charles - leclerc - austria - dino

F1, Charles Leclerc: “Al momento siamo da terza fila, dobbiamo migliorare nelle qualifiche” - Charles Leclerc affronta un weekend difficile a Imola, settimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Attualmente in terza fila, il pilota della Ferrari, febbricitante, ha saltato il Media-Day per recuperare energie.

Alex Dunne e Dino Beganovic saliranno su una McLaren e una Ferrari nella FP1 del GP d'Austria. Lando Norris e Charles Leclerc si fanno da parte Vai su Facebook

Ferrari, Dino Beganovic al posto di Charles Leclerc nelle FP1 in Austria; F1, Beganovic e Dunne al posto di Leclerc e Norris nelle libere 1 del GP d'Austria; Ferrari, chi è Dino Beganovic: sostituirà Leclerc nelle fp1 in Austria. Mara Sangiorgio: Ibrahimovic della F1.

Ferrari, Dino Beganovic prenderà il posto di Charles Leclerc nelle FP1 in Austria. Aveva già testato la Rossa in Bahrain - Il 21enne Dino Beganovic prenderà il posto di Charles Leclerc in occasione della prima sessione di prove libere sul circuito dello Spielberg. Si legge su eurosport.it

Così parlò Leclerc alla vigilia del GP d'Austria 2025 - Queste le dichiarazioni di Charles Leclerc nel paddock del circuito di Spielberg alla vigilia del GP d'Austria 2025: 'Io penso positivo in genere, sono sempre molto felice di correre in Austria e a mi ... Secondo fai.informazione.it