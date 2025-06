Cesenatico i grandi nomi del volley e del basket nel luglio di Eurocamp Ci sarà anche la campionessa azzurra Taj Aguero

Cesenatico si prepara a vivere un’estate all’insegna dello sport e dell’ispirazione, con i grandi nomi del volley e del basket pronti a condividere le loro esperienze con centinaia di giovani atleti. Tra questi, spicca la campionessa azzurra Taj Aguero, pronta a lasciare il segno nel cuore dei partecipanti dell’Eurocamp. Un’occasione imperdibile per crescere e imparare dai migliori, mentre l’attesa per il “Bobo Summer Camp” di calcio cresce sempre di più.

Ancora grandi nomi dello sport italiano protagonisti nelle prime settimane di luglio all’Eurocamp di Cesenatico, dove saranno “maestri” delle rispettive discipline rispetto alle centinaia di ragazzi e ragazze che partecipano ai camp. In attesa del “Bobo Summer Camp” di calcio, che vedrà ospite. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: cesenatico - nomi - luglio - eurocamp

Da Pagliuca ad Antonioli: grandi nomi del calcio ospiti all'Eurocamp Cesenatico - settimana in corso, il camp di Cesenatico si trasforma in un vero e proprio palcoscenico di stelle, con ospiti d’eccezione come Pagliuca e Antonioli.

Arriva il grande Basket nazionale del Centro Sportivo Italiano in appennino bolognese! Dal 9 luglio le finali nazionali open di pallacanestro: una splendida opportunità di conciliazione fra #sport e #turismo, dettagli e programma presentati da CSI Bologna ne Vai su Facebook

Da Pagliuca ad Antonioli: grandi nomi del calcio ospiti all'Eurocamp Cesenatico; Calcio e divertimento in spiaggia, a Cesenatico Christian Vieri: una settimana con il 'Bobo summer camp'; Cesenatico capitale del Csi.

All’Eurocamp di Cesenatico a ‘scuola’ di grandi calciatori - In attesa del “Bobo Summer Camp” in programma a metà luglio con Christian Vieri, anche nella settimana che sta per chiudersi il camp dedicato al calcio ha ospitato nomi celebri. corrierecesenate.it scrive

Cesenatico, dopo un 2024 con 160mila presenze Eurocamp rilancia: “Tommy Marino e Tay Aguero ospiti doc per il 2025” - CorriereRomagna - Eurocamp a Cesenatico ha salutato con soddisfazione un 2024 con 160mila presenze complessive nelle cinque strutture gestite. Lo riporta corriereromagna.it