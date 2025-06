Cesena pronta la lista della spesa E si prova a trattenere Ceesay

Cesena si prepara a rinforzare la rosa con entusiasmo e determinazione. Mentre i dirigenti Fusco e Di Taranto lavorano alacremente sul mercato, già si delineano le prime mosse: tra queste, il blitz su Emanuele Rao, giovane attaccante classe 2006 proveniente dalla Spal. La campagna acquisti sta entrando nel vivo, promettendo una stagione ricca di novità e obiettivi ambiziosi. La curiosità cresce: quali altre pedine svelerà il Cesena?

Incontri serrati, sfilata di procuratori nella sede del Cesena. Il ds Filippo Fusco con il dg Corrado Di Taranto ha cominciato a lavorare sul mercato che prenderà il via ufficialmente il primo luglio. La lista degli obiettivi da perseguire per allestire la rosa è pronta. Qualche giocatore il Cesena lo ha anche già bloccato. Come ad esempio Emanuele Rao per l’attacco. Classe 2006, è reduce da un campionato di C con la Spal (37 presenze, cinque reti e due assist per lui), è svincolato dopo il fallimento del club ferrarese. Oltre a lui si starebbe pensando anche a Pierluca Luciani, classe 2002, punta centrale che quest’anno ha collezionato 30 presenze e 12 reti in C con il Messina che lo aveva prelevato in estate dal Frosinone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, pronta la lista della spesa. E si prova a trattenere Ceesay

In questa notizia si parla di: cesena - pronta - lista - spesa

Cesena, fermato pusher “in trasferta” dall’Albania: cocaina pronta per la vendita e 3.000 euro in contanti - A Cesena, un cittadino albanese in trasferta è stato arrestato per spaccio di droga. Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno sequestrato 16 grammi di cocaina, pronta per la vendita, e 3.

Fai la spesa su Cosìcomodo, ritirala in negozio e ricevi un regalo!? ? Fino al 18 giugno, se acquisti online su Cosìcomodo e scegli il ritiro nel tuo Famila Adriatica, ti regaliamo la borsa riutilizzabile Famila! ? Comoda, capiente e pronta per accompagn Vai su Facebook

Cesena, pronta la lista della spesa. E si prova a trattenere Ceesay; La lista della spesa del Pescara per il mercato di gennaio è già pronta; Macfrut pronta a stupire ancora. Più grande e con 1400 espositori.

Cesena, pronta la lista della spesa. E si prova a trattenere Ceesay - Il ds Filippo Fusco con il dg Corrado Di Taranto ha cominciato a lavorare sul mercato che prenderà il via ufficialmente il primo luglio. Da msn.com