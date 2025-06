Cesare Paoleschi protagonista al JDentalcare Symposium 2025.

intervento dinamicissimo e ricco di innovazioni, sottolineando l'importanza delle tecniche avanzate e dell’approccio multidisciplinare nel successo delle riabilitazioni complesse. La sua presenza al symposium ha rafforzato il ruolo di eccellenza della chirurgia implantologica italiana a livello internazionale, ispirando colleghi e futuri professionisti a spingersi oltre i confini della conoscenza. Un momento di grande prestigio che conferma Cesare Paoleschi come protagonista di spicco nel settore.

Firenze, 25 giugno 2025 – Il dottor Cesare Paoleschi, chirurgo implantologo toscano tra i massimi esperti italiani nella gestione delle riabilitazioni complesse, ha partecipato in qualità di relatore al JDentalcare Symposium 2025, congresso internazionale di riferimento per l’implantologia, tenutosi a Modena nei giorni 19, 20 e 21 giugno. Di fronte a una platea composta da colleghi provenienti da oltre 50 Paesi, Cesare Paoleschi ha tenuto una conferenza dal titolo: “La riabilitazione delle gravi atrofie con o senza l’utilizzo di impianti zigomatici? Considerazioni biologiche e protesiche” Un intervento tecnico e approfondito, in cui sono stati illustrati i principali approcci terapeutici nei casi di grave atrofia mascellare, con un’analisi comparativa tra l’impiego degli impianti zigomatici e l’adozione di soluzioni alternative come gli impianti pterigoidei, valutandone vantaggi, indicazioni cliniche e implicazioni protesiche a lungo termine. 🔗 Leggi su Lanazione.it