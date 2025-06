Cesano Boscone il centro commerciale Porte di Milano non chiude | raggiunto accordo tra parti

Buone notizie per Cesano Boscone: il centro commerciale Porte di Milano non chiuderà. Dopo settimane di confronto, Impresa di Costruzioni Nuova Cesano S.p.A. e Ceetrus Italy S.p.A. hanno raggiunto un accordo che garantisce la continuità delle attività, rassicurando clienti e commercianti. Questa intesa segna un passo importante per la comunità locale e certifica l’impegno delle parti nel preservare un punto di riferimento strategico e vitalizzante per il territorio.

Milano, 27 giugno 2025 – Il centro commerciale ‘Porte di Milano’ di Cesano Boscone non chiuderà: è stato raggiunto l’accordo tra parti. L’annuncio è arrivato dalle società Impresa di Costruzioni Nuova Cesano S.p.A., proprietaria del centro commerciale, e Ceetrus Italy S.p.A., co-conduttore del centro, dopo settimane di costruttivo confronto. In una nota si legge che è stato firmato un accordo che garantisce la prosecuzione delle attività della struttura, senza un solo giorno di chiusura, come auspicato nei mesi scorsi dagli operatori attivi presso il Centro, dai lavoratori coinvolti e dalla comunità locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cesano Boscone, il centro commerciale Porte di Milano non chiude: raggiunto accordo tra parti

