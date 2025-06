Certificato unico per la disabilità il Comune aderisce alla piattaforma

Il Comune ha adottato la Piattaforma unica nazionale per semplificare la mobilità delle persone con disabilità, grazie all'integrazione del Cude (Contrassegno Unificato Disabili Europeo). Questa innovazione permette ai cittadini con permesso di spostarsi più facilmente tra Comuni aderenti, eliminando le complicazioni burocratiche. Una conquista che rende più semplice e accessibile la libertà di movimento in Italia e in Europa. La novità rappresenta un passo avanti importante verso un sistema più inclusivo e efficiente.

Il Comune ha aderito alla Piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al Cude (Contrassegno unificato disabili europeo): una semplificazione che riguarda la mobilità in Italia e in Europa per le persone con disabilità. In sostanza, i cittadini titolari di Cude che risiedono in un Comune aderente alla piattaforma e devono spostarsi in un altro Comune aderente non dovranno più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle zone dove sono presenti divieti e limitazioni perché il sistema permette il riconoscimento delle targhe associate alla banca dati nazionale. Porto San Giorgio è il quarto Comune aderente della Provincia di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Certificato unico per la disabilità, il Comune aderisce alla piattaforma

