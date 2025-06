C’era un rifiuto | quiz sulla raccolta differenziata parte il nuovo format di Teleclubitalia in collaborazione con EDA2

Sei pronto a mettere alla prova le tue conoscenze sulla raccolta differenziata? Con il nuovo format di Teleclubitalia in collaborazione con EDA2, i giovani dei GREST dell’Area Nord di Napoli si sfideranno in un coinvolgente quiz dedicato a differenziare, riciclare e rispettare l’ambiente. Un’occasione per imparare divertendosi e sensibilizzare le nuove generazioni verso un mondo più sostenibile. Resta con noi e scopri chi vincerà questa entusiasmante sfida ambientale!

Differenziare, riciclare, cura e rispetto per l'ambiente. Questi i temi su cui la vasta platea dei grest dell'area nord si sfiderà nel nuovo format "C'era una Volta". Il progetto in collaborazione con EDA 2 Ente d'ambito per l'ambiente, farà tappa nei diversi campi estivi organizzati da parrocchie e associazioni dell'Area Nord di Napoli.

