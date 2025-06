Centrodestra unito nel difendere Masci | La vittoria alle elezioni non si cancella con un ricorso

Il centrodestra abruzzese si unisce con fermezza a sostegno di Carlo Masci, il sindaco che ha conquistato la fiducia dei cittadini. La vittoria alle urne resta salda e inconfutabile, e nessun ricorso potrĂ sbiadire il risultato democratico. SolidarietĂ unanime da parte di leader e militanti, a testimonianza di una squadra compatta pronta a difendere i valori e il successo di Masci. La politica si fa con determinazione e rispetto per il voto popolare.

SolidarietĂ piena al sindaco Carlo Masci è stata espressa da tutto il centrodestra abruzzese con Nazario Pagano segretario regionale di Forza Italia Abruzzo, Lorenzo Sospiri segretario provinciale Forza Italia Pescara, Etel Sigismondi segretario regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

