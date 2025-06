Centro storico spunta un’altra gru

che si erge imponente nel cuore del centro storico, riaccendendo vecchie discussioni su sviluppo e conservazione. Mentre Firenze si prepara a ridefinire il suo volto, questa nuova presenza solleva interrogativi sul delicato equilibrio tra progresso e tutela del patrimonio. La città , con il suo fascino senza tempo, sembra ancora divisa tra passato e futuro, tra l’amore per le sue radici e la voglia di rinnovamento.

Per anni è stata parte integrante, e forse anche indigesta, del paesaggio urbano fiorentino: la gru del cantiere degli Uffizi, simbolo di lavori infiniti, restauri attesi e promesse di rinascita. Ora, finalmente, quella gru ha lasciato Firenze ma la gioia per questa liberazione è durata poco. Infatti ne è subito spuntata un'altra. Stavolta in via Por Santa Maria, a pochi passi dal celebre Porcellino e da piazza della Repubblica. Una nuova gru, alta e vistosa, che campeggia sui tetti del centro storico e sopra le teste di turisti e fiorentini. Il motivo? La realizzazione di un nuovo albergo nell'ex Borsa Valori.