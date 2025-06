Centro Storico prorogato al 30 luglio il bando da 100 mila euro per imprese e negozi

Ottima notizia per le imprese e i negozi del Centro Storico di Parma! La scadenza per il bando da 100.000 euro, pensato per incentivare la riqualificazione e il rilancio delle attività , è stata prorogata al 30 luglio 2025. Questa opportunità rappresenta un'occasione unica per trasformare e valorizzare il patrimonio storico della città , contribuendo a rendere il centro ancora più vibrante e attrattivo. Non lasciatevi sfuggire questa chance di innovare e crescere!

È stata prorogata al 30 luglio 2025 la scadenza per partecipare all’Avviso Pubblico da 100.000 euro rivolto a negozi, imprese e servizi del Centro Storico. Il bando, promosso dal Comune di Parma, sostiene con contributi a fondo perduto fino al 90% progetti per la riqualificazione e il rilancio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

