Centro storico apre l’autorimessa seminterrata del Comune

Il cuore pulsante del centro storico si anima di nuova vitalità con l'apertura ufficiale dell'autorimessa seminterrata del Comune. Un'opportunità pensata per agevolare residenti e visitatori, offrendo 88 posti auto al coperto, accessibili anche nelle ore serali e nei weekend. Questa iniziativa rafforza il legame tra le strade storiche e i servizi moderni, promuovendo un’esperienza più confortevole e funzionale nel cuore della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Una nuova area di sosta nelle ore serali a beneficio del centro storico della città. Con l’Ordinanza ufficiale del settore Patrimonio, apre ufficialmente al pubblico l’autorimessa al coperto al secondo piano seminterrato di Palazzo di Città. Gli 88 posti a disposizione potranno essere utilizzati dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 18:00 e sino alle ore 24, ed il sabato e la domenica, dalle 8:00 all’1:00 del giorno successivo, al prezzo di 1,30 all’ora. Nelle restanti fasce orarie, e nei soli giorni lavorativi, il parcheggio resta ad esclusiva disposizione dei dipendenti del Comune di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Centro storico, apre l’autorimessa seminterrata del Comune

In questa notizia si parla di: centro - storico - apre - autorimessa

"Campi a tavola": torna la cena all'aperto nel centro storico campigiano - Ritorna "Campi a Tavola", la cena all'aperto nel cuore di Campi Bisenzio! Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 20, via Santo Stefano e il centro storico si trasformeranno in un vivace palcoscenico di sapori e convivialità.

Riparte la Zona pedonale al centro storico di Avellino Il dispositivo di limitazione del traffico veicolare nel cuore antico della città verrà riattivato a partire da venerdì 20 giugno e proseguirà in via sperimentale anche sabato 21 e domenica 22, dalle ore 20:3 Vai su Facebook

Via Moretto, autorimessa privata al posto degli ex spazi commerciali; Blitz della GdF tra garage e autorimesse del centro: denunce e sanzioni - VIDEO; 10 Parcheggi di Milano dove puoi lasciare la tua auto in sicurezza.

Centro storico, apre l’autorimessa seminterrata di Piazza del Popolo - Con l’Ordinanza ufficiale del settore Patrimonio, apre ufficialmente al pubblico l’autorimessa al coperto al second ... Da msn.com

Avellino, apre al pubblico il parcheggio del Comune: 88 posti auto, ma solo dopo le 18 - Con l’Ordinanza ufficiale del settore Patrimonio, apre ufficialmente al pubblico l’autorimessa al coperto al ... Lo riporta corriereirpinia.it