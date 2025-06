centro san marco festa di fine anno

hanno dedicato passione e impegno. La festa di fine anno al Centro San Marco è un'occasione speciale per rafforzare legami, condividere successi e guardare con entusiasmo ai progetti futuri, continuando a fare la differenza nel cuore di Porta Fiorentina.

Bilancio positivo al termine di un’annata importante per il Centro San Marco, l’associazione che da anni rappresenta un riferimento sociale ed educativo per il difficile quartiere di Porta Fiorentina. Oggi alle 16 nella sala prove della Stazione Leopolda, il centro organizza la festa per la fine delle attività annuali, con la consegna dei diplomi, momenti di riflessione ma anche di divertimento, per celebrare tutti coloro che a questo progetto lavorano con dedizione ma soprattutto le famiglie che trovano nella struttura un punto saldo per migliorare la qualità della loro vita. Tanti i traguardi raggiunti e i percorsi ancora inesplorati ai quali i volontari stanno lavorando, un’equipe unita che condivide ogni esperienza di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it