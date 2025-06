centro operativo comunale ecco i lavori

A Portomaggiore, il nuovo Centro Operativo Comunale prende forma, segnando un investimento di circa 1,9 milioni di euro provenienti principalmente dallo Stato. Dopo la demolizione dell’edificio esistente, si prospetta una struttura moderna e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze della comunità . Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la gestione delle emergenze e i servizi ai cittadini, contribuendo a rendere Portomaggiore ancora più sicura e resiliente.

Sono entrati nel vivo a Portomaggiore i lavori del nuovo Coc, Centro operativo comunale. E' un investimento ingente, circa 1,9 milioni di euro, la maggior parte messo a disposizione dal Ministero: 1,6 milioni dallo Stato e il restante dal Comune, che si è così limitato al 30 per cento della spesa. E' stata quasi completata la demolizione del fabbricato, molto grande e inadeguato alla necessità del Comune. La nuova struttura sarà di dimensioni più ridotte, moderna e funzionale. Non sarà un semplice magazzino, al suo interno troverà posto la nuova sede della Protezione civile, ora in municipio, uffici e l'archivio comunale.