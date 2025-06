Centro disabili | Va garantita la continuità

La continuità del servizio per i disabili nei centri diurni di Cusano e Cinisello è un tema cruciale, che suscita già polemiche e dibattiti. Mentre l’azienda consortile Ipis si prepara a bandire la gara d’appalto, le associazioni locali sottolineano come le modalità attuali possano entrare in conflitto con le finalità di assistenza e integrazione. È fondamentale garantire scelte che tutelino realmente il benessere dei soggetti coinvolti, e questa sfida richiede attenzione e trasparenza.

Nei prossimi mesi l’azienda consortile Ipis lancerà la gara d’appalto per l’affidamento del servizio socio-sanitario dei centri diurni disabili presenti nei comuni di Cusano e Cinisello ed esplode già la polemica. "Riteniamo che le finalità del servizio vadano in conflitto con l’attuale modalità di assegnazione delle strutture - dichiarano Avs Cusano e Cinisello -. Se infatti, con un nuovo appalto, si assegnasse la gestione a una nuova cooperativa si perderebbero nove anni di know how e potrebbero cambiare le figure socio-educative che sono state di riferimento per le famiglie. È necessario che Ipis trovi la giusta formula per garantire la continuità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centro disabili: "Va garantita la continuità"

