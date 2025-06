centro di assistenza anche a castello

Sei ore al giorno, sette giorni su sette, con accesso diretto: ha inaugurato ieri a Castel Bolognese il secondo Centro di assistenza urgenza del Distretto di Faenza, dedicato ai problemi di salute urgenti e non gravi della popolazione della valle del Senio. E’ stato realizzato presso la Casa della Comunità di Castel Bolognese, in viale Roma 3/b. Sarà attivo con accesso diretto ogni giorno della settimana, dalle 14 alle 20, offrendo un supporto rapido e efficiente a chi ne ha più bisogno.

Sei ore al giorno, sette giorni su sette, con accesso diretto: ha inaugurato ieri a Castel Bolognese il secondo Centro di assistenza urgenza del Distretto di Faenza, dedicato ai problemi di salute urgenti e non gravi della popolazione della valle del Senio. E’ stato realizzato presso la Casa della Comunità di Castel Bolognese, in viale Roma 3b. Sarà attivo con accesso diretto ogni giorno della settimana, dalle 14 alle 20 nelle giornate di martedì e giovedì, e dalle 8 alle 14 in tutti gli altri giorni. Ogni turno sarà coperto da un medico e un infermiere. Il Cau garantisce, oltre alle prestazioni erogate dalla Continuità assistenziale, prestazioni non complesse attualmente erogate come codici bianchi e verdi nei Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it