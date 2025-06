Centro cittadino senza auto Primo step

trasformerà Morbegno in un esempio di sostenibilità e vivibilità urbana, offrendo a cittadini e visitatori un centro storico più sicuro, meno inquinato e più accogliente. Un passo importante verso un futuro più green e dinamico, che promette di valorizzare le bellezze e le tradizioni della nostra città, migliorando la qualità della vita di tutti. È il momento di scoprire come questa iniziativa cambierà il nostro modo di vivere il centro cittadino.

MORBEGNO Piazza San Giovanni diventa zona pedonale. Mancano ormai pochi giorni e poi da lunedì prendono il via le prove tecniche per la pedonalizzazione di una parte del centro storico di Morbegno. Il cuore di Morbegno sarà chiuso al traffico fino all’11 settembre: gli unici a poter entrare, con accessi regolati, saranno i residenti e in alcuni casi chi deve partecipare alle funzioni religiose. E così parte con questo primo step il progetto che, a breve, porterà alla chiusura permanente alle auto di un po’ tutto il centro della capitale del Bitto. Da tempo c’era l’idea di istituire una zona pedonale che comprendesse tutto il centro cittadino e l’amministrazione Del Nero (nella foto il sindaco) ha accelerato la pratica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centro cittadino senza auto. Primo step

In questa notizia si parla di: centro - auto - primo - step

Ztl nel centro storico, Napoletano: "I residenti senza posto auto non possono parcheggiare vicino casa" - L'adeguamento degli orari della Zona a Traffico Limitato (ZTL) ha suscitato diverse opinioni.

Sono ripresi oggi i lavori finalizzati al rifacimento del manto stradale. Stamattina i tecnici hanno avviato il cantiere in via Raffaele Pastore, arteria che collega l'uscita autostradale di Torre nord con la rotonda all'esterno del Tribunale. Questo primo step, curato d Vai su Facebook

Centro cittadino senza auto. Primo step; Tramvia, continua la marcia a sud. Un anno di lavori in lungarno Colombo. Da domani sera scattano i cantieri; “Quando avremo un buon sistema di sosta sui principali centri nevralgici sarà possibile rimodulare ulteriormente la Ztl, se non eliminarla definitivamente” [RETTIFICATO].

Veicoli commerciali elettrici: il primo step verso la transizione elettrica - La transizione verso l'elettrico dei veicoli commerciali leggeri rappresenta un significativo risparmio di costi ed emissioni. Riporta ilsole24ore.com

Milano, il centro sarà chiuso alle auto private dal primo semestre 2024: ecco le vie off limits - Non c’è ancora una data precisa, ma la decisione è ormai presa come ha ribadito ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it