Centro città via alla bitumatura di nuove strade | ecco l' elenco

Sei pronto a scoprire il volto nuovo del nostro centro cittadino? La prossima settimana, via alla bitumatura di nuove strade, un intervento fondamentale per migliorare la viabilità e la qualità della vita. Lavori in corso, segnali di divieto di sosta e la rimozione del vecchio asfalto daranno presto nuovo impulso al nostro tessuto urbano. L’inizio delle opere segnerà un passo importante verso una città più moderna e funzionale.

Al via la prossima settimana il nuovo programma interventi di riqualificazione delle strade urbane, con la posa di nuovo asfalto. Saranno collocati segnali stradali di divieto di sosta e poi si procederà alla rimozione del vecchio asfalto e, contestualmente, alla posa del nuovo. L’inizio delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

