Cellatica | Festa della Croce Rossa

Preparati a vivere quattro serate indimenticabili a Cellatica con la Festa della Croce Rossa! Dal 26 al 29 giugno, il campo sportivo comunale si trasformerà in un cuore pulsante di musica, solidarietà e sapori irresistibili. Un'occasione speciale per divertirsi, sostenere una causa nobile e gustare deliziosi piatti locali. Non mancate: la festa sta per cominciare e vi aspetta un’esperienza ricca di emozioni e convivialità!

Festa della Croce Rossa, no al patrocinio gratuito "Risorsa preziosa nell’emergenza Covid, siamo allibiti" - Il Giorno - Niente patrocinio gratuito alla tradizionale festa estiva della Croce Rossa: l’associazione dovrà pagare l’affitto dell’area feste di via Verdi, dove il 19, 20 e 21 agosto si svolgerà l ... Segnala ilgiorno.it