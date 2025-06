Celiachia in aumento tra i bambini in Italia Allarme del ministro Schillaci | Dati più alti che nel resto d’Europa

L'allarme sulla crescente incidenza di celiachia tra i bambini in Italia si fa sempre più forte. Secondo quanto annunciato dal ministro Schillaci, infatti, i dati preliminari dello screening avviato quest'anno rivelano percentuali superiori alla media europea, evidenziando una tendenza preoccupante. Questa realtà richiede un’attenzione urgente e specifiche strategie di intervento per proteggere le giovani generazioni.

In aumento i casi di celiachia tra i bambini con percentuali maggiori che nel resto d'Europa: lo rende noto il ministro Schillaci nel presentare i primi dati dello screening iniziato quest'anno.

Celiachia in aumento, evitare il glutine l’unica terapia - La celiachia, crescente malattia autoimmune dell'intestino tenue, è provocata dall'assunzione di glutine, presente in grano, orzo e segale.

Aumenta la celiachia in Italia, primi dati sui bambini - "La legge fortemente voluta dall'onorevole Mulè che ha portato all'introduzione dello screening del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica è un provvedimento che ha avuto una ...

Celiachia e diabete in aumento tra i bambini: i primi risultati dello screening - Lo studio pediatrico indica una crescente prevalenza della celiachia e una situazione simile al resto d'Europa per il diabete La celiachia continua a crescere in Italia, come evidenziato dai primi ris ...