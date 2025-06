Celestini Campanari Aig | Un viaggio per educare i giovani al Ricordo

Ne abbiamo parlato con entusiasmo: un’esperienza che non solo rafforza il senso di identità, ma anche invita le giovani menti a riscoprire radici profonde e valori condivisi. Il "Viaggio del Ricordo" si configura come un ponte tra passato e futuro, un’occasione unica per educare i giovani al rispetto e alla memoria storica. Un percorso che lascia il segno e apre orizzonti di consapevolezza.

«Viaggio del Ricordo», da Trieste a Ragusa di Dalmazia, passando per Pola, Fiume, Zara e Spalato. È questo l'itinerario dell'iniziativa promossa dall'Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG), in attuazione delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo del ministro dello Sport Andrea Abodi. Il progetto, che ha coinvolto 65 ragazzi tra i 18 e i 25 anni, «contribuisce alla trasmissione della memoria storica alle nuove generazioni». Ne abbiamo parlato con il Presidente dell'AIG, Federica Celestini Campanari. Presidente, perché è importante che siano proprio i giovani a confrontarsi con la memoria dell'esodo giuliano-dalmata e delle foibe? «Questa è una pagina della storia italiana che per molto tempo è stata volutamente dimenticata.

