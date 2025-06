Ceffone giudiziario per Ilaria Salis | il pm di Milano chiede di archiviare la sua denuncia contro Salvini

Un colpo inatteso scuote il panorama politico milanese: la richiesta di archiviazione del PM per Matteo Salvini, accusato di diffamazione dall’europarlamentare Ilaria Salis. La denuncia, arrivata nel luglio 2024, puntava a tutelare la reputazione di Salis da presunte false informazioni diffuse durante la sua detenzione in Ungheria. Ma cosa ha portato questa intricata vicenda a uno sviluppo così sorprendente? Restate con noi per scoprirlo.

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per il segretario della Lega Matteo Salvini accusato di diffamazione dall’europarlamentare Ilaria Salis. Nella denuncia del luglio 2024, l’ex maestra lamentava “un grave danno alla mia reputazione” realizzato attraverso la diffusione di “false informazioni” nel periodo in cui era detenuta in Ungheria. In particolare, il riferimento è a una nota del Carroccio del 31 gennaio 2024 in cui si fa riferimento all’assalto di un banchetto della Lega avvenuto il 18 febbraio del 2017, fatti per cui “è finita a processo”. Parole condivise dal ministro e vicepremier Salvini che sottolineava come “è assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ceffone giudiziario per Ilaria Salis: il pm di Milano chiede di archiviare la sua denuncia contro Salvini

