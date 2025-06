Cede il manto stradale | strada chiusa al traffico

Un nuovo cedimento del manto stradale nel quattordicesimo municipio mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Da Ottavia arrivano segnalazioni di una voragine aperta giovedì 26 giugno, che ha reso necessaria la chiusura al traffico. Mentre operai intervengono per mettere in sicurezza l’area, si moltiplicano le preoccupazioni sulla stabilità delle vie coinvolte. La situazione richiede interventi rapidi e risolutivi per garantire la sicurezza di tutti.

Un nuovo cedimento stradale si registra nel quattordicesimo municipio. Precisamente da Ottavia arrivano segnalazioni dei cittadini in merito ad una voragine che si è aperta in strada. La voragine si è registrata nella giornata di giovedì 26 giugno. “Il cedimento si è registrato mentre operai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: stradale - strada - cede - manto

Bedizzole, aveva falciato un 29enne che camminava sul ciglio della strada: 61enne patteggia 3 anni e 8 mesi per omicidio stradale - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Gaston Nicolas Urgoiti, 29enne investito da un furgone a Bedizzole.

CEDE LA STRADA Cosa è successo Vai su Facebook

Si rompe un tubo dell'acqua e cede il manto stradale: riparazione in corso; Viale Fulvio Testi, cede il manto stradale: traffico in tilt tra Sesto, Cinisello e Milano; Cede il manto stradale in via Lungo l’Affrico.

Cede il manto stradale in via Sadat a Palermo: strada chiusa al traffico per lavori - MSN - Questa mattina dopo svariate segnalazioni, la strada è stata chiusa per ripristinare il manto stradale. Da msn.com

Omegna, cede l'asfalto: via Matteotti chiusa al traffico - Nel frattempo, il tratto di strada interssato dal crollo è stato chiuso al traffico: "Chi sale da Omegna verso Cireggio - Scrive novaratoday.it