Cecilia Sala smonta la bufera social sui presunti post di destra

Cecilia Sala mette a fuoco la verità dietro la polemica sui presunti post di destra, dimostrando con precisione e fermezza come il fact checking possa fare chiarezza anche nel caos dei social network. Attraverso un'analisi accurata, la giornalista smonta le accuse e chiarisce il contesto di quegli antichi messaggi, offrendo una testimonianza di responsabilità e trasparenza che invita alla riflessione.

Con un'operazione di fact checking, che ha dimostrato come questa pratica funzioni anche sui social network, la giornalista ha chiarito il contesto in cui i sei post sono stati pubblicati su un suo vecchio profilo social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cecilia Sala smonta la bufera social sui presunti post di destra

