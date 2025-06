C' è un uomo sospetto all' esterno del negozio | l' incredibile scoperta nel centro storico

C 232, un uomo sospetto si aggira all’esterno di un negozio nel centro storico di Sorrento, attirando l’attenzione con una trama ingegnosa. Con l’uso di un telefono cellulare, aveva quasi ingannato un’anziana donna, convincendola a consegnargli soldi e oggetti preziosi fingendo di aiutare il fratello in difficoltà. La sua storia, però, era tutta una trappola ben architettata per truffare la vittima. A questo punto, le autorità sono intervenute per mettere fine alla frode.

Con l'utilizzo di un telefono cellulare, aveva quasi convinto un'anziana donna, residente nel centro storico di Sorrento, a consegnargli soldi e oggetti preziosi per aiutare il fratello finito nei guai. Tutta la storia, ovviamente, era stata inventata per truffare la vittima.

