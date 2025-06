C’è un problema con la maturità | troppe feste lanci di uova farina e coriandoli inquinanti

Negli anni Novanta, la maturità si celebrava con sobrietà, tra ricordi e poche parole di affetto. Oggi, invece, le celebrazioni si sono trasformate in eventi spettacolari, spesso caratterizzati da lanci di uova, farina e coriandoli, diventando purtroppo anche occasioni di inquinamento e disordine. È il momento di riflettere su un modo di festeggiare più sostenibile e rispettoso dell’ambiente, perché i ricordi più belli sono quelli che rispettano anche il nostro pianeta.

Livorno, 27 giugno 2025 – Non serve andare troppo lontano nel tempo, ma fermarsi agli anni Novanta: allora, chi superava l’esame di maturità nella maggior parte dei casi usciva da scuola senza troppe celebrazioni. Sì, c’erano a volte i parenti e qualche amico, spuntava qualche corona di alloro. Ma insomma tutto restava nell'ambito della sobrietà. Facendo un salto in avanti, negli ultimi anni non è più così. Come si festeggia la maturità oggi. Certamente i tempi cambiano, ma l’eccesso di festeggiamenti ai maturati comincia a creare qualche problema. Il rito per chi esce dall’aula dopo l’interrogazione, di chi si libera dal peso di mesi di ansia, prevede spesso lancio di farina o di uova da parte degli amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it