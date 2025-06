C’è la nuova giunta | Lavoro congiunto e visione comune alla base delle scelte

Questa Giunta ci accompagnerà nel governo della città con passione, competenza e un impegno condiviso per il bene comune. In un momento di grande trasformazione, il sindaco Ilaria Pagani ha sottolineato come lavorare insieme e avere una visione comune siano le chiavi per costruire un futuro più prospero e solidale. Con entusiasmo e determinazione, il nuovo team si prepara a scrivere un capitolo importante della nostra storia amministrativa.

Un luogo simbolico per dare il via al nuovo percorso amministrativo. Nell’atrio del municipio, cuore pulsante della macchina comunale, il sindaco Ilaria Pagani ha presentato la nuova Giunta. Davanti a cittadini, dipendenti comunali e sostenitori della coalizione di centrosinistra il primo cittadino ha introdotto i nuovi assessori, sottolineando l’importanza della condivisione e della trasparenza. "Questa Giunta ci accompagnerà nel governo della città – ha spiegato Pagani – e ci è sembrato corretto presentarla prima a chi lavorerà con noi ogni giorno e poi ai cittadini. Le scelte sono il risultato di un lavoro condiviso che parte dal programma e valorizza competenze, esperienze e visione comune". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - C’è la nuova giunta: "Lavoro congiunto e visione comune alla base delle scelte"

