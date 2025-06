C’è il torneo di Figline I primi risultati del Nesi

Il Memorial “Loreno Nesi” di Figline si anima con emozionanti sfide e sorprese. Dopo tre giornate, la competizione promette spettacolo e colpi di scena, con l'Hertha Vernello in testa e i duelli tra le squadre che infuocano il torneo. La corsa verso la vittoria è ancora aperta, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire chi solleverà il trofeo. Resta con noi per vivere ogni momento di questa entusiasmante edizione.

Ha preso il via il Memorial "Loreno Nesi", lo storico torneo di Figline. La competizione è suddivisa in quattro gironi. Si parte dal girone A, dove l' Hertha Vernello vince 6-4 contro le Maglie Verdi, mentre il Sambuca Junior supera 9-5 il Galceti. La classifica provvisoria, alla terza giornata, vede l'Hertha Vernello in testa con 9 punti, seguita da Sambuca Junior e Maglie Verdi con 4 punti ciascuna. Chiude il Galceti, ancora a quota 0. Nel girone B la situazione è molto aperta: No Sense e Gli Abusivi si annullano a vicenda con un 3-3 che assegna un punto per parte, mentre il Ghello vince 6-0 contro il Bar Dena.

