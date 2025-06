CdS – si tratta con il Venezia

L’interesse per Hans Nicolussi Caviglia si infiamma: il centrocampista del Venezia, cresciuto alla Juventus, è nel mirino del Bologna e di altre squadre italiane e straniere. Le sue straordinarie performance, tra cui 35 presenze e 4 gol la scorsa stagione, hanno catalizzato l’attenzione del mercato. Il futuro di Nicolussi Caviglia si fa sempre più incerto, alimentando discussioni e scommesse sul suo prossimo trasferimento. Ma quali saranno le mosse decisive?

