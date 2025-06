Cavandoli il quadrilatero dello sballo e il comune che guarda altrove, emerge un quadro di degrado e insicurezza che mette a repentaglio la qualità di vita dei cittadini di Parma. Le immagini e le testimonianze raccolte raccontano una realtà difficile da ignorare, richiedendo interventi concreti e immediati per restituire dignità e sicurezza a questa zona. È ora di agire con decisione e responsabilità.

“Le immagini pubblicate sulla stampa locale di Parma raccontano con forza ciò che denunciamo da mesi: un quadrilatero di degrado e insicurezza che si estende da via Palermo a via Pasubio, passando per via Catania e via Tonale. Una situazione drammatica che i residenti vivono ogni giorno sulla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it