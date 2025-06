Cattolica musicale trasforma le piazze cittadine in palcoscenici e balere a cielo aperto

Un'estate di musica indimenticabile, dove le note si intrecciano con la magia delle serate estive, trasformando Cattolica in un palcoscenico vivo e vibrante. Dai suoni tradizionali alle emozioni più profonde, ogni angolo della città diventa protagonista di un'esperienza unica sotto le stelle, pronti a lasciarvi coinvolgere da melodie che uniscono generazioni e culture, creando ricordi indelebili e un'energia contagiosa. Perché qui, la musica è di casa e il cuore batte al ritmo dell'estate.

Dalle musiche popolari alla lirica, passando per il jazz, blues, swing fino ad accendere la passione argentina. Per l’estate 2025, Cattolica è pronta a diventare un teatro diffuso sotto le stelle, con le piazze della città come palcoscenici o balere a cielo aperto per ospitare concerti, danze e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it