Cattelan e Marcuzzi fuori dai palinsesti Rai come puntare ai conduttori più ‘giovani' e perderseli per strada

Con Cattelan e Marcuzzi ora fuori dai riflettori, la domanda si fa più urgente: come rinnovare veramente il volto della televisione italiana? È solo una questione di età o c’è qualcosa di più profondo che si cela dietro questa scelta? I nuovi palinsesti Rai sembrano puntare su una strategia conservativa, ma il vero cambiamento potrebbe risiedere nell’identificazione di talenti emergenti capaci di conquistare il pubblico giovane. Continua...

Dai nuovi palinsesti Rai emerge un approccio del tutto conservativo rivolto ai conduttori inossidabili, da Carlo Conti ad Antonella Clerici fino a Mara Venier e Milly Carlucci. Un altro che si avvale della sperimentazione e rilancia, quello riservato a Stefano De Martino e Francesca Fagnani. E poi la momentanea resa, che ha travolto Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Il ricambio generazionale è davvero solo una questione di numeri?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

