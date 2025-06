Caterina Balivo si scusa con Maria Giovanna Elmi l'abbraccio in tv dopo lo scontro | Dovevo seguire un copione

Un momento di tensione si trasforma in un gesto di affetto e rispetto tra Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi. Dopo aver affrontato uno scontro in diretta, la conduttrice ha scelto di chiedere scusa e di fare pace con un abbraccio sincero, dimostrando che anche nelle discussioni più accese può emergere il valore della comprensione reciproca. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa toccante vicenda.

Dopo lo scontro in diretta a La Volta buona, quando aveva insistito nel chiederle i motivi della fine del suo primo matrimonio, Caterina Balivo ha chiesto scusa a Maria Giovanna Elmi. "L'ultima volta sono stata poco carina, Dovevo seguire un copione", ha detto in studio abbracciandola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caterina - balivo - scusa - maria

Caterina Balivo, Genitori: Chi Sono E Che Lavoro Fanno! - Caterina Balivo, celebre conduttrice, deve parte del suo successo ai valori trasmessi dai suoi genitori.

Caterina Balivo, il chiarimento in diretta: ieri aveva ospitato la moglie di Alvaro Vitali, poche ore prima della morte Vai su Facebook

Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi, pace fatta a La volta buona dopo lo scontro; Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi: «Dovevo seguire un copione, chiedo scusa»; Caterina Balivo si scusa con Maria Giovanna Elmi, l'abbraccio in tv dopo lo scontro: Dovevo seguire un copione.

Caterina Balivo si scusa con Maria Giovanna Elmi, l’abbraccio in tv dopo lo scontro: “Dovevo seguire un copione” - Dopo lo scontro in diretta a La Volta buona, quando aveva insistito nel chiederle i motivi della fine del suo primo matrimonio, Caterina Balivo ha chiesto ... Secondo fanpage.it

Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi: «Dovevo seguire un copione, chiedo scusa» - Il botta e risposta tra Maria Giovanna Elmi e Caterina Balivo non è passato inosservato. Si legge su msn.com