Un colpo durissimo al cuore della criminalità organizzata a Catania: i carabinieri hanno smantellato il clan dei ‘Cursoti Milanesi’, arrestando 21 persone coinvolte in reati gravissimi come associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. Questa operazione mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere la radicata presenza della mafia nel territorio, ponendo un freno alle loro attività illecite e rafforzando la sicurezza della comunità.

Maxi operazione antimafia dei carabinieri del Comando provinciale di Catania, che hanno arrestato 21 persone ritenute appartenenti al clan mafioso dei ‘Cursoti Milanesi’, storicamente radicato nel territorio catanese. Sono accusate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, acquisto, detenzione e cessione illeciti di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi da sparo in concorso, aggravati del metodo mafioso. L’operazione, eseguita con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma, si è estesa anche alle province di Agrigento, Benevento, Cosenza, Enna, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Verbano-Cusio-Ossola e Voghera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, colpo al clan dei Cursoti Milanesi: 21 arresti

