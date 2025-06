Catania adescava bimbe anche di 9 anni su chat | arrestato 44enne viterbese

Una brutta ombra si abbatte su Catania: un uomo di 44 anni, residente in provincia di Viterbo, è stato arrestato per aver adescato bimbe di appena 9 anni tramite chat. Un’operazione della polizia, coordinata dalla Procura, ha portato alla sua cattura, evidenziando l’importanza di vigilare sui pericoli digitali e proteggere i più vulnerabili. La lotta contro queste gravissime condotte continua, perché ogni bambino merita un ambiente sicuro e protetto.

Catania: adescava bimbe, anche di 9 anni, via chat. Nell’ambito di una attività coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne, residente in provincia di Viterbo, “gravemente indagato per i reati di adescamento di minori nonché produzione e detenzione di pornografia minorile”. L’indagine della polizia postale. Le indagini del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Catania sono state avviate dopo le denunce di due coppie di genitori, residenti a Catania, che avevano raccontato ai poliziotti come le loro figlie di 9 e 10 anni erano state contattate in chat su Snapchat da uno sconosciuto che, secondo quanto ricostruito, era riuscito a coinvolgerle in argomenti di natura sessuale inviando loro foto, video dal contenuto sessualmente esplicito ed istigandole a effettuare videochiamate, video e foto di natura sessuale. 🔗 Leggi su Lapresse.it