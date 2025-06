Casting film a Torino si gira Giorni felici | si cercano attori romani

Se sei un attore romano residente o domiciliato in Piemonte, questa è la tua occasione! Il nuovo casting per il film "Giorni felici", diretto da Susanna Nicchiarelli, cerca uomini tra i 35 e i 45 anni per un ruolo importante durante le riprese in Piemonte. Non perdere l’opportunità di partecipare a un progetto cinematografico di rilievo. Se desideri far parte di questa avventura, continua a leggere e scopri come candidarti!

Nuovo casting in Piemonte. Per la realizzazione del film "Giorni felici", diretto da Susanna Nicchiarelli e prodotto da Vivo Film e prodotto da Vivo Film, la produzione cerca: attori uomini residenti eo domiciliati in Piemonte tra i 35 e i 45 anni di origine romana Le riprese si svolgeranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: film - casting - giorni - felici

"Tradimento e Potere": al via il casting per il film sulla vita del sindaco di Favara Guarino - "Tradimento e Potere" segna l'inizio di un importante progetto cinematografico dedicato a Gaetano Guarino, il primo sindaco di Favara, tragicamente assassinato dalla mafia nel 1946.

Aggiornamenti del 25 giugno 2025 su Casting, Provini e Audizioni pubblicati. In questa social newsletter trovi i seguenti annunci: Casting protagoniste femminili per il film: Piercing Casting attori uomini per il film: Giorni Felici – Piemonte Casting per il Reality T Vai su Facebook

Casting aperto per Giorni Felici, il nuovo film di Susanna Nicchiarelli! Selezioni in presenza il 26 giugno Cercasi adulti e bambini per ruoli da comparsa Riprese a luglio, con retribuzione #GiorniFelici #CastingCinema #CastingNews https://castingnew Vai su X

Casting rivolto ad attori per il film Giorni felici, lavoro retribuito; Al via il casting per “Giorni Felici”, il nuovo film di Susanna Nicchiarelli; Casting attori per “Giorni Felici”, il nuovo film con Carlotta Gamba e Riccardo Scamarcio.

Casting rivolto ad attori per il film Giorni felici, lavoro retribuito - Casting per attori in Piemonte per il film dal titolo "Giorni felici". Lo riporta ticonsiglio.com

Al via il casting per “Giorni Felici”, il nuovo film di Susanna Nicchiarelli - Si cercano adulti e bambini per ruoli da comparsa: selezioni gratuite a Chiomonte il 26 giugno. Riporta msn.com