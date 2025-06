Castiglioncello ragazzo rischia di annegare alla Baia del Quercetano | è gravissimo

Castiglioncello, un pomeriggio di vacanza si trasforma in tragedia: un ragazzo di appena 15 anni rischia di perdere la vita mentre si trova a fare il bagno alla Baia del Quercetano. Grazie all’intervento tempestivo dei bagnanti e dell’elisoccorso Pegaso, le sue condizioni sono state prontamente stabilize, ma la sua vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza in mare. La sua storia ci invita a riflettere sulla prevenzione e l’importanza di rimanere sempre vigili.

Castiglioncello (Livorno), 27 giugno 2025 – Un ragazzo, nel pomeriggio di oggi 27 giugno, si è sentito male mentre stava facendo il bagno alla Baia del Quercetano a  Castiglioncello.  Il giovane ha rischiato di annegare ed è stato portato in gravi condizioni, codice rosso, in ospedale a Pisa con l’ elisoccorso regionale Pegaso. I primi a intervenire in soccorso del ragazzo sono stati i bagnanti, che l’hanno portato a riva. Il giovane era in difficoltà respiratoria, con acqua nei polmoni. Nel frattempo è stato dato l’allarme e prontamente sono arrivate sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano col medico e la capitaneria di porto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglioncello, ragazzo rischia di annegare alla Baia del Quercetano: è gravissimo

