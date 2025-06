Castellabate ladri svaligiano la casa di Valiante | Hanno agito mentre dormivamo

Nel cuore di Castellabate, un episodio che ha scosso la nostra tranquilla dimora: ladri, approfittando del nostro sonno, si sono introdotti nella casa di Valiante, svaligiandola con sorprendente facilità. Pensavamo fosse un rifugio sicuro e poco appetibile, ma ci siamo sbagliati. Questi ignoti hanno rovistato nella nostra intimità, trafugando pochi spiccioli, documenti e chiavi, lasciandoci con un senso di vulnerabilità e amarezza che non svanirà facilmente.

Pensavamo fosse una dimora tranquilla e non appetibile, ma non è così. Nottetempo si sono introdotti all’interno della nostra casa a mare a Castellabate e addirittura hanno rovistato in un cassettone in camera da letto mentre dormivamo. Hanno trafugato pochi spiccioli, documenti e chiavi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: castellabate - casa - dormivamo - ladri

Ladri a casa della candidata Maiuri (FdI) a Castellabate: Io e le mie nipotine dormivamo; Ladri in casa a Castellabate mentre i proprietari dormono. Rovistano in camera da letto e fuggono con pochi spiccioli.

Ladri in casa a Castellabate mentre i proprietari dormono. Rovistano in camera da letto e fuggono con pochi spiccioli - Ancora furti ai danni di abitazioni sul territorio cilentano, nonostante il recente grave episodio che ha scosso la comunità di Centola dopo l’uccisione di un albanese che si era introdotto nella casa ... Segnala ondanews.it

Castellabate, ladri in azione in piena notte all’interno di un’abitazione - Dall’abitazione sono stati portati via documenti, chiavi e una piccola somma di denaro. infocilento.it scrive