Castellabate incidente sulla Via del Mare | ferito un giovane in scooter

Un tragico incidente sulla suggestiva Via del Mare di Castellabate ha coinvolto un giovane in scooter, causando ferite serie e grande paura tra i passanti. La collisione con un'auto si è verificata in un punto molto trafficato di San Marco, mettendo in evidenza quanto le strade affollate possano essere pericolose durante l’estate. La vicenda sottolinea l’importanza della massima prudenza alla guida, soprattutto nelle ore di maggior afflusso.

Un violento impatto tra un’auto e uno scooter si è verificato a San Marco, frazione del Comune di Castellabate. Il sinistro è avvenuto lungo la Via del Mare, una delle arterie più trafficate della zona soprattutto in questo periodo estivo. L'incidente Ad avere la peggio è stato il giovane. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: castellabate - incidente - mare - giovane

Il neonato, figlio di una coppia di Castellabate, è venuto alla luce tra le mura domestiche di Palazzo Costantino, uno degli edifici storici della città di Napoli Vai su Facebook

Incidente sulla Via del Mare a Castellabate: giovane centauro in ospedale, non è grave; Castellabate, incidente auto contro scooter: ragazzo in ospedale; Castellabate, scontro tra auto e moto sulla Via del Mare: ferito un giovane centauro.

Castellabate, incidente auto contro scooter: ragazzo in ospedale - Nel primo pomeriggio di oggi, sulla Via del Mare, nella frazione San Marco del Comune di Castellabate un violento impatto si è verificato tra un auto ed uno scooter. Da infocilento.it

Castellabate, scontro tra auto e moto sulla Via del Mare: ferito un giovane centauro - MSN - Paura lungo la Via del Mare, tra Castellabate e Agropoli, per un incidente stradale che ha visto coinvolte una moto e una Jeep Compass. Scrive msn.com