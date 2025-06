Castelfranco Piandisco’ Lavori stradali a Rantigioni

A Castelfranco Piandisco', nel cuore di Arezzo, i lavori stradali a Rantigioni segnano un importante passo verso una viabilità più sicura e moderna. Dopo gli interventi idraulici, il ripristino del manto stradale rappresenta un investimento concreto nel benessere della comunità locale. Con l’affidamento alla ditta S.I.C.S., si apre una nuova fase di riqualificazione che promette strade più sicure e funzionali per tutti. Un passo deciso verso un futuro migliore.

Arezzo, 27 giugno 2025 – A Castelfranco Piandisco' sono ufficialmente partiti i lavori di ripristino del manto stradale in località Rantigioni, a seguito degli interventi per la messa in sicurezza idraulica del fosso omonimo. L'opera rappresenta un importante passo nel percorso di riqualificazione e manutenzione della viabilità locale. L'intervento è stato affidato alla ditta S.I.C.S. di San Piero a Sieve e rientra all'interno di un più ampio programma comunale di miglioramento delle infrastrutture stradali. Il costo complessivo dei lavori è di circa 48.000 euro, interamente finanziati con fondi del bilancio comunale.

