Castelfranco Piandiscò Lavori di ripristino del manto stradale in località Rantigioni

A Castelfranco Piandiscò, il progresso prende vita con l’avvio dei lavori di ripristino del manto stradale a Rantigioni. Questo intervento, parte di un più ampio progetto di riqualificazione, promette di migliorare significativamente la viabilità locale e la qualità della vita dei residenti. Un passo importante per garantire sicurezza e confort sulle strade del territorio. La strada verso un futuro migliore è già iniziata.

Arezzo, 27 giugno 2025 – A Castelfranco Piandisco' sono ufficialmente partiti i lavori di ripristino del manto stradale in località Rantigioni, a seguito degli interventi per la messa in sicurezza idraulica del fosso omonimo. L'opera rappresenta un importante passo nel percorso di riqualificazione e manutenzione della viabilità locale. L'intervento è stato affidato alla ditta S.I.C.S. di San Piero a Sieve e rientra all'interno di un più ampio programma comunale di miglioramento delle infrastrutture stradali. Il costo complessivo dei lavori è di circa 48.000 euro, interamente finanziati con fondi del bilancio comunale.

