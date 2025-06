Castelfiorentino incidente sul lavoro | cade dal tetto di una fabbrica 60enne in gravi condizioni

Un nuovo grave incidente sul lavoro scuote Castelfiorentino, dove un uomo di 60 anni è precipitato dal tetto di una fabbrica, finendo in condizioni critiche. Vigili del fuoco, Carabinieri e personale sanitario si sono immediatamente mobilitati per le operazioni di salvataggio e indagini. L’episodio mette ancora una volta sotto i riflettori la sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando l’importanza di rigorosi controlli e prevenzione per evitare tragedie come questa.

I vigili del fuoco, insieme ai Carabinieri e al personale sanitario, hanno iniziato le ricerche all’interno della fabbrica, individuando l’uomo che era caduto dalla copertura dell’edificio per il cedimento di un pannello L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Castelfiorentino, incidente sul lavoro: cade dal tetto di una fabbrica. 60enne in gravi condizioni

