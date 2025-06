Castel del Piano violento litigio tra i coinquilini | accoltellato ad una gamba I Militari evitano il peggio

Una tranquilla giornata a Castel del Piano si è trasformata in un dramma tra i coinquilini, culminato con un’accusa di violenza e un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Le parole di disperazione di un 65enne perugino, rimasto ferito gravemente, hanno svelato un episodio di escalation improvvisa che ha rischiato di finire in tragedia. Fortunatamente, grazie all’intervento dei militari, il peggio è stato evitato. La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio.

"Aiutatemi il mio coinquilino mi ha accoltellato, non posso muovermi": le parole pronunciate da un 65enne perugino al Numero Unico di Emergenza - NUE - 112 per allertare le forze dell'ordine visto che temeva per la sua vita. Il ferito abitava a Castel del Piano e nella causa era avvenuto il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: castel - piano - accoltellato - violento

Castel del Piano, inaugurata la nuova palestra che sarà al servizio di scuole e comunità - Castel del Piano celebra l'inaugurazione di una nuova palestra moderna, pensata per scuole e giovani del territorio.

Castel del Piano, violento litigio tra i coinquilini: accoltellato ad una gamba. I Militari evitano il peggio https://ift.tt/FtynbXd https://ift.tt/FgYxOGX Vai su X

Castel del Piano, violento litigio tra i coinquilini: accoltellato ad una gamba. I Militari evitano il peggio; Castel del Piano, violento litigio tra i coinquilini: accoltellato ad una gamba. I Militari evitano il peggio; Lite violenta tra coinquilini: uno dei due accoltellato alla gamba.

Accoltella il coinquilino, arrestato - E' stato arrestato in flagranza di reato un 54enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. Secondo rainews.it

Lite violenta tra coinquilini: uno dei due accoltellato alla gamba - L'aggressore, pregiudicato, è stato arrestato. Da msn.com