Cassazione | Criticità nel Dl Sicurezza

La Cassazione solleva importanti dubbi sul Decreto Sicurezza, evidenziando criticità che mettono in discussione la sua efficacia e coerenza. Nell’ampia relazione di 129 pagine, l’ufficio del massimario mette in luce come la decretazione d’urgenza, l’eterogeneità delle norme e le sanzioni sproporzionate possano compromettere il quadro normativo. Questi rilievi aprono un confronto fondamentale sul futuro del decreto e sulla tutela dei principi costituzionali.

16.00 L'ufficio del massimario della Cassazione ha rilevato criticità sul Decreto Sicurezza. In una relazione di 129 pagine la Corte critica "la decretazione di urgenza", le "norme troppo eterogenee" e le "sanzioni sproporzionate". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: cassazione - criticità - sicurezza - sanzioni

Decreto sicurezza, dalla Cassazione una bocciatura netta: “Criticità nel metodo e nel merito” - Il decreto sicurezza viene bocciato dalla Cassazione con fermezza, evidenziando criticità sia nel metodo che nel merito.

Una sberla epocale. La Corte di Cassazione ha appena fatto a pezzi il Decreto Sicurezza di Salvini, Meloni e Piantedosi. Non una critica, non un appunto. Una demolizione punto per punto. Lo ha fatto con una relazione durissima, la n. 33/2025, che di fatto de Vai su Facebook

Dl Sicurezza, la relazione della Cassazione: “Ci sono criticità”; Cassazione su dl sicurezza, 'ci sono criticità'; Decreto sicurezza, la Cassazione: «Ci sono criticità, sanzioni sproporzionate».