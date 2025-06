Cassazione su dl sicurezza ci sono criticità

La Cassazione solleva importanti critiche sul decreto sicurezza, evidenziando rischi di eccessiva discrezionalità e norme disomogenee. La relazione di 129 pagine dell'Ufficio del Massimario sottolinea come la decretazione d'urgenza e le sanzioni sproporzionate possano compromettere i principi fondamentali di un sistema giuridico equilibrato. È tempo di riflettere: quali sono le vere priorità per tutelare i diritti e la sicurezza?

L'ufficio del Massimario della Cassazione ha rilevato criticità sul decreto sicurezza. In una relazione di 129 pagine si punta il dito, in particolare, contro "la decretazione di urgenza", "le norme troppe eterogenee" e " sanzioni sproporzionate ". Per l'Ufficio del Massimario della Cassazione non c'è stato "per unanime giudizio dei giuristi finora espressisi" alcun "fatto nuovo configurabile come 'casi straordinari di necessità e di urgenza'" tra "la discussione alle Camere del ddl sicurezza e la scelta di trasformarlo in un decreto legge dal medesimo contenuto". A questo si aggiunge "l'estrema disomogeneità dei contenuti" del testo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cassazione su dl sicurezza, "ci sono criticità"

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

