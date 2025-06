Cassazione schiaffo al decreto sicurezza | Vizi nel metodo e nel merito

La recente relazione della Corte di Cassazione mette sotto pressione il decreto sicurezza del governo Meloni, evidenziando gravi vizi di metodo e merito. Con ben 129 pagine, l'Ufficio del massimario e del ruolo smaschera le criticità costituzionali e proceduralità del provvedimento, alimentando un intenso dibattito sulla sua legittimità . Un’analisi approfondita che potrebbe segnare una svolta nel panorama normativo italiano, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della sicurezza e dei diritti civili.

Una relazione di 129 pagine stronca il decreto sicurezza varato dal governo Meloni. A firmarla è l'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, che nella sua relazione n. 332025 evidenzia come il provvedimento presenti criticità gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale, sia nel metodo di adozione che nei contenuti. Il documento, pur non vincolante, raccoglie e amplifica le perplessità espresse da larga parte della comunità giuridica. L'uso dello strumento del decreto-legge, affermano i giudici, appare privo dei requisiti di "necessità e urgenza", dato che il testo ingloba un disegno di legge già in discussione in Parlamento.

