Cassazione forti perplessità e dubbi sul ‘Decreto Sicurezza’ | Uso improprio della decretazione d’urgenza

La Corte di Cassazione solleva dubbi e perplessità sul decreto sicurezza, evidenziando rischi di un uso improprio della decretazione d’urgenza e criticità legate a disomogeneità normativa e sanzioni troppo severe. Un’analisi approfondita che mette in discussione la legittimità e l’efficacia di una normativa cruciale, suscitando interrogativi importanti sul futuro del sistema giuridico italiano. La relazione di 129 pagine apre un dibattito necessario sulla tutela dei principi fondamentali e sulla coerenza normativa.

ROMA, 27 giugno. L'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha espresso forti perplessità sul decreto sicurezza, sottolineando una serie di criticità giuridiche e costituzionali in una relazione articolata di 129 pagine. Un uso improprio della decretazione d'urgenza. Secondo la relazione, il decreto sicurezza riprende quasi integralmente il contenuto del disegno di legge precedentemente approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024, senza che nel frattempo si siano verificati eventi straordinari tali da giustificare un provvedimento d'urgenza.

