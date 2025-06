Cassazione boccia decreto sicurezza | possibile rischio di incostituzionalità

Il recente pronunciamento della Cassazione mette in discussione la legittimità del decreto sicurezza, sollevando timori di incostituzionalità e criticità sia sul metodo che sul contenuto. La decisione apre un importante dibattito sulla compatibilità delle misure adottate con i principi fondamentali della Costituzione, evidenziando la delicatezza e l’impatto di questa normativa nel panorama giuridico italiano. Resta da capire quali saranno le prossime evoluzioni di questa intricata vicenda.

Milano, 27 giu. (askanews) – Apre la strada a una “possibile violazione di plurimi principi di costituzionalità in materia penale” il cosiddetto decreto sicurezza approvato dal governo Meloni. A rilevarlo è l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione che in una relazione sul provvedimento rileva la presenza di diverse “criticità” sia sul fronte del metodo sia per quanto riguarda il merito delle misure contenute nel decreto. Quanto al metodo, nella relazione si fa riferimento a “severe problematiche sulla (in)sussisitenza dei pressuposti giustificativi per il ricorso alla decretazione d’urgenza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

