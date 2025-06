Cassano l’operazione rilancio Centro sportivo Facchetti | Dobbiamo investire sul futuro

Cassano sta per dare nuova vita al Centro Sportivo Facchetti: un ambizioso progetto da oltre 2,7 milioni di euro, finanziato anche con 700.000 euro di bandi regionali, per rilanciare lo sport locale e valorizzare un vero fiore all’occhiello della città . Un intervento strategico che richiede attenzione e collaborazione, ma che promette di trasformare il cuore sportivo di Cassano in un polo di eccellenza. Se tutto andrà come previsto, si aprirà una nuova era di opportunità per la comunità .

Settecentomila euro da agguantare con un bando regionale e un progetto complessivo che "cuba" oltre 2 milioni 700mila euro, in moto la macchina per la riqualificazione del centro sportivo Giacinto Facchetti, "lo sport cassanese un fiore all’occhiello, investiamo sul futuro". Un maxi intervento, un percorso delicato sul fronte progettuale e finanziario e, se tutto si metterĂ in moto, un importante impegno: fra le linee di finanziamento anche l’impiego di avanzo di bilancio e un mutuo agevolato, cui si potrebbe accedere in caso di ammissione al bando e che impegnerebbe il comune per anni. "Ma si tratta di interventi prioritari - così il vicesindaco Andrea Savino - in ragione della “vetustà ” di molte strutture". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassano, l’operazione rilancio . Centro sportivo Facchetti: "Dobbiamo investire sul futuro"

In questa notizia si parla di: centro - sportivo - facchetti - cassano

Il 4° Memorial Franco Chignoli 2025 al via il 24 maggio: 12 big internazionali nel centro sportivo di Zambrotta - Il 4° Memorial Franco Chignoli prenderà il via il 24 maggio 2025, ospitando 12 big internazionali nel centro sportivo di Zambrotta.

Cassano, l’operazione rilancio . Centro sportivo Facchetti: Dobbiamo investire sul futuro; Cercasi gestore del bar del centro sportivo a Cassano d'Adda; Coop per lo sport, l'1 e 2 giugno tutti a Cassano D'Adda.

Cassano, l’operazione rilancio . Centro sportivo Facchetti: "Dobbiamo investire sul futuro" - Progetto da oltre 2,7 milioni di euro, di cui 700mila sono "da agguantare" con un bando regionale. Si legge su ilgiorno.it

Pairetto, Facchetti e Cassano «il deleterio» - Corriere della Sera - Il Caso Cassano e il clima nello spogliatoio della Roma di Delneri è al centro di un colloquio il 27 ottobre del 2004 tra Zavaglia e Massimo Brambatti, ex calciatore e procuratore sportivo. Secondo corriere.it