Il trasferimento di Timothy Weah al Nottingham Forrest sembrava ormai cosa fatta, con una trattativa da 23 milioni e dettagli finali ancora da definire. Tuttavia, le ultime notizie scuotono il panorama calcistico: l’agente del calciatore si mostra deluso e amareggiato, accusando le decisioni della Juventus di mettere Weah in tribuna contro il City, solo per motivi di egoismo e profitto. Una situazione che mette in discussione l’etica delle scelte nel mondo del calcio.

Timothy Weah e Samuel Mbangula dalla Juve al Nottingham Forrest sembrava una doppia trattativa ai dettagli. Un’operazione complessiva da circa 23 milioni di euro, con solo gli ultimi bonus da risolvere. O almeno, così sembrava. Ma se di Mbangula non ci sono news, per Timothy Weah è stato l’agente Badou Sambague a uscire allo scoperto dopo la scelta dei bianconeri di mandare in tribuna il proprio assistito per la sfida contro il Manchester City. “Fuori causa mercato”, ha dichiarato Tudor rispondendo a domanda precisa. Ma l’agente di Weah non ci sta: “ È una vergogna. Weah è un giocatore fantastico e un compagno di squadra fantastico: vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso molto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Weah alla Juve: la trattativa col Nottingham e la tribuna contro il City. L’agente: “Deluso da chi agisce così solo per soldi ed egoismo”

