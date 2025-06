Caso Ramy due anni e otto mesi all’amico per resistenza

Un nuovo capitolo si apre nel caso Ramy, con la condanna di Fares Bouzidi a due anni e otto mesi per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione del giudice dell’udienza preliminare di Milano sottolinea l’importanza di affrontare con fermezza comportamenti che minano l’ordine pubblico. La vicenda, ancora in evoluzione, continua a fare discutere e a sollevare interrogativi sulla gestione delle tensioni sociali e sulle responsabilità individuali.

Ieri il giudice per l’udienza preliminare di Milano ha condannato a due anni e otto mesi per «resistenza a pubblico ufficiale» Fares Bouzidi, l’amico di Ramy Elgaml che il 24 . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Caso Ramy, due anni e otto mesi all’amico per «resistenza»

In questa notizia si parla di: ramy - anni - otto - mesi

Mahmoud “Momo” Mohamed morto a 21 anni in fuga dalla polizia al Corvetto: era amico d’infanzia di Ramy - Mahmoud "Momo" Mohamed, 21 anni, è morto mentre tentava di allontanarsi in scooter dalla polizia a Milano, in via Marco D'Agrate.

Translate postCaso Ramy, 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale all’amico che guidava lo scooter: «Paghi i danni ai Carabinieri». Vai su X

La morte di Ramy, 2 anni e 8 mesi per resistenza all'amico Fares. Disposto il risarcimento a 6 carabinieri per danni morali #ANSA Vai su Facebook

Caso Ramy, 2 anni e 8 mesi per resistenza all'amico Fares; Caso Ramy, 2 anni e 8 mesi all’amico Fares alla guida dello scooter; Caso Ramy Elgaml, 2 anni e 8 mesi per resistenza all'amico Fares Bouzidi.

Ramy: 2 anni e 8 mesi per resistenza all'amico Fares Bouzidi - Una condanna pesante, pari a 2 anni e 8 mesi di carcere, è stata inflitta in primo grado a Fares Bouzidi, il 22enne che lo scorso 24 novembre era ... Scrive msn.com

Caso Ramy, l’amico Fares condannato a 2 anni e 8 mesi. Risarcimento da 2mila euro per ciascuno dei sei carabinieri - Era accusato di resistenza aggravata per non essersi fermato, la sera del 24 novembre 2024, all’alt dei carabinieri. Da msn.com